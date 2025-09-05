Lewis Hamilton is de snelste deze sessie! Zijn teamgenoot, Charles Leclerc, noteert de tweede tijd. Carlos Sainz maakt de top 3 compleet. Max Verstappen noteert deze sessie de vierde tijd. Bekijk hier de volledige uitslag van de eerste vrije training tijdens de GP van Italië op Monza 2025.
