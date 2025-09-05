Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc zetten de toon in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië, Max Verstappen eindigt als vierde in de openingssessie van het weekend.

Na de dubbele uitvalbeurt in Zandvoort azen Leclerc en Hamilton in de thuisrace van Ferrari op sportieve revanche. Een herhaling van Leclercs magistrale zege van vorig jaar lijkt echter een utopie: McLaren zal vermoedelijk te snel zijn in Italië.

Dat zou ook Max Verstappen niet verbazen. Met zijn eigen snelheid zit het aanvankelijk in VT1 best wel snor – in het eerste half uur is hij op de mediumband de rapste van het veld. De Nederlander is halverwege de sessie vervolgens een van de eerste coureurs die met zacht rubber de baan opgaat. Hij klaagt daarbij wel over weinig grip.

Lees ook: Zo laat beginnen de sessies in Italië

Verstappen houdt in Italië echter wel zijn bolide op de baan en dat kan niet gezegd worden van onder anderen Isack Hadjar, Kimi Antonelli en Lando Norris. Zij gaan allen door het grind. Uiteindelijk zorgt dat her en der voor zoveel stenen op de baan dat er met ruim twintig minuten op de klok een rode vlag komt voor een snelle schoonmaakactie.

Probleem Russell

Na de hervatting toont eerst Leclerc en daarna Hamilton zich de snelste man van VT1. Achter het Ferrari-duo eindigt Carlos Sainz in de Williams verrassend als derde. Minder blij is George Russell: de Brit moet in de slotfase van de sessie zijn Mercedes met een technisch probleem in het gras parkeren – de auto zit vast in de zevende versnelling en valt stil.

Opvallend is de zesde plek van Lando Norris, negen tienden achter Hamilton. Rivaal en teamgenoot Oscar Piastri ontbreekt overigens in de tijdenlijst. De WK-leider krijgt in VT1 vrijaf van McLaren, waar rookie Alex Dunne zijn opwachting maakt. De Ier, een van de concurrenten van Richard Verschoor in de strijd om de Formule 2-titel, eindigt als zestiende.

De tweede vrije training staat later vandaag op het programma, om 17.00 uur.

Lees hier alles over de GP Italië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.