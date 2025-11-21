Charles Leclerc is de snelste deze sessie. Alexander Albon redt het niet en noteert de tweede tijd. Max Verstappen rijdt de vierde tijd. Opvallend is dat zijn teamgenoot, Yuki Tsunoda, deze sessie sneller is dan de Nederlander. De Japanner maakt de top drie compleet. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de eerste vrije training tijdens de GP van Las Vegas 2025.
