Met negen rookies in deze vrije training is het Charles Leclerc die de snelste tijd noteert. Kimi Antonelli moet genoegen nemen met de tweede plaats. Verrassend is Nico Hülkenberg: hij noteert de derde tijd van de sessie. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de eerste vrije training tijdens de GP van Mexico 2025.
