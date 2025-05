Charles Leclerc is de snelste in deze sessie! Ondanks een korte rode vlag, waarbij hij schade opliep, weet de Monegask toch de snelste tijd te noteren. Max Verstappen redt het niet en eindigt als tweede. Bekijk hieronder de uitslag van de eerste vrije training tijdens de GP van Monaco 2025.

