Oscar Piastri is de snelste deze sessie! Zijn teamgenoot, Lando Norris, noteert de tweede tijd. Fernando Alonso maakt de top drie compleet. Max Verstappen noteert uiteindelijk de zesde tijd. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de eerste, en gelijk de laatste, vrije training tijdens de GP van Qatar 2025.

