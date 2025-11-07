Lando Norris is de snelste deze sessie! Oscar Piastri noteert de tweede tijd en Nico Hülkenberg maakt de top drie compleet. Max Verstappen rijdt deze sessie met een andere strategie en noteert zijn snelste rondetijd op de harde band. De Nederlander eindigt op P17. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de eerste vrije training tijdens de GP van São Paulo 2025.

LEES OOK: VT1 GP São Paulo: Norris neemt topvorm uit Mexico mee, Verstappen in achterveld

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.