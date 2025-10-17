Lando Norris klokt de snelste tijd tijdens de enige vrije training in Austin. De McLaren-coureur is nipt sneller dan Nico Hülkenberg, die zich als tweede meldt. Teamgenoot Oscar Piastri completeert de top drie. Max Verstappen komt niet verder dan de vijfde tijd. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten 2025.
