George Russell heeft de openingsrace van het seizoen gewonnen. Na 58 ronden kwam hij, zoals verwacht, als eerste over de finish in Melbourne. Teamgenoot Kimi Antonelli werd tweede, gevolgd door Charles Leclerc. Max Verstappen begon de race in de achterhoede en werd uiteindelijk zesde in de Grand Prix van Australië.

Lees ook: Grand Prix van Australië: Russell boekt eerste zege van het jaar, Verstappen P6

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.