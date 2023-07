Max Verstappen won zondag de Grand Prix van Hongarije 2023. De als tweede gestarte Nederlander bleef Lando Norri (McLaren) voor. De derde plaats was voor. De volledige uitslag op een rij:

1 Max VERSTAPPEN (Red Bull) 2 Lando NORRIS (McLaren) 3 Sergio PÉREZ (Red Bull) 4 Lewis HAMILTON (Mercedes) 5 Oscar PIASTRI (McLaren) 6 Charles LECLERC (Ferrari) 7 George RUSSELL (Mercedes) 8 Carlos SAINZ (Ferrari) 9 Fernando ALONSO (Aston Martin) 10 Lance STROLL (AlphaTauri) 11 Alex ALBON (Williams) 12 Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) 13 Daniel RICCIARDO (AlphaTauri) 14 Nico HÜLKENBERG (Haas) 15 Yuki TSUNODA (AlphaTauri) 16 Guanyou ZHOU (Alfa Romeo) 17 Kevin MAGNUSSEN (Haas) 18 Logan SARGEANT (Williams) DNF 19 Esteban OCON (Alpine) DNF 20 Pierre GASLY (Alpine) DNF

