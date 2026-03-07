George Russell pakt de eerste pole position van het seizoen! In een zinderende kwalificatie in Melbourne was de Brit de rest van het veld te snel af. Kimi Antonelli zet de tweede tijd neer, gevolgd door Isack Hadjar. Max Verstappen crashte in de openingsfase van de sessie en start de GP van Australië in de achterhoede.

