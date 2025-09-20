In een spectaculaire kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan heeft Max Verstappen de pole position veroverd. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull wist optimaal te profiteren van de wisselende omstandigheden. De sessie ontaardde in pure chaos door plotselinge windvlagen en regen in de slotfase, wat leidde tot maar liefst zes rode vlaggen en een reeks crashes.

