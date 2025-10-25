Pole-position voor Lando Norris! Charles Leclerc redt het niet en start zondag de race vanaf P2. Lewis Hamilton maakt de top drie compleet. Max Verstappen moet genoegen nemen met de vijfde plaats. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de kwalificatie tijdens de GP van Mexico 2025.
