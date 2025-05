Lando Norris verpulvert het ronderecord en verovert de poleposition voor de Grand Prix van Monaco. Thuisheld Charles Leclerc moet zijn meerdere erkennen in de Brit, maar start wel voor McLaren-coureur Oscar Piastri op P3. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco 2025.

