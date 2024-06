Max Verstappen wint de grote prijs van Canada! Na een regenachtige race weet de huidig wereldkampioen het hoofd koel te houden. Lando Norris finisht als tweede. Bekijk hier de volledige uitslag van de race tijdens de GP van Canada.

LEES OOK: GP Canada: Max Verstappen wint nat spektakelstuk in Montreal

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).