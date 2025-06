George Russell wint de grote prijs van Canada! Zijn teamgenoot, Kimi Antonelli, pakt zijn eerste podium. De Italiaan mag het brons in ontvangst nemen. Max Verstappen splitst de beide Mercedes-coureurs: de viervoudig wereldkampioen wordt tweede. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de Grand Prix van Canada 2025.

