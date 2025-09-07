Max Verstappen wint de Grote Prijs van Monza! Bij de start is het even spannend, maar de Nederlander weet beide McLaren-coureurs uiteindelijk achter zich te houden. Oscar Piastri pakt de tweede plaats na een fout bij de pitstop van Lando Norris, maar moet die plek uiteindelijk door teamorders teruggeven. Bekijk hier de volledige uitslag van de Grand Prix van Italië 2025.

