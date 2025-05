Lando Norris wint de grote prijs van Monaco! Charles Leclerc komt er niet voorbij en eindigt als tweede. Max Verstappen reed een andere strategie en maakte zijn verplichte stop pas één ronde voor het einde van de race. Hij finisht uiteindelijk als vierde. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de Grand Prix van Monaco 2025.

