Lando Norris wint de grote prijs van Brazilië! Kimi Antonelli pakt het zilver. Maar alle ogen zijn gericht op Max Verstappen. De Nederlander rijdt een indrukwekkende race en maakt het podium compleet. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de Grand Prix van São Paulo 2025.

