Pole-position voor Oscar Piastri! Mercedes-coureur George Russell noteert de tweede tijd. Lando Norris maakt de top drie compleet. Max Verstappen maakt een fout in het laatste deel van de kwalificatie en noteert met een beschadigde auto toch een zesde tijd. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de sprintkwalificatie tijdens de GP van Qatar 2025.

LEES OOK: Sprintkwalificatie GP Qatar: Piastri deelt mentaal tikje uit en pakt pole, domper Verstappen: P6

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.