Pole-position voor Lando Norris in de sprintrace van Brazilië! Kimi Antonelli start morgen naast hem. Oscar Piastri maakt de top drie compleet. Max Verstappen redt het niet en start morgen vanaf P6. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de sprintkwalificatie tijdens de GP van São Paulo 2025.

