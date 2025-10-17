Max Verstappen heeft de snelste tijd veroverd tijdens de zinderende sprintkwalificatie voor de GP van de Verenigde Staten. De Nederlander start zaterdag de sprintrace vanaf pole position in Austin en ziet Lando Norris naast hem op de eerste startrij. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de sprintkwalificatie voor de GP van de Verenigde Staten 2025.

