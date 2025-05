Lando Norris wint de sprintrace! Het was een chaotische sprintrace met een uitgestelde start en een finish onder de safety car. Max Verstappen eindigde buiten de punten door een straf van 10 seconden. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de sprintrace tijdens de GP van Miami 2025.

