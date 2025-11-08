Lando Norris wint de sprintrace in Brazilië! Kimi Antonelli maakt het de McLaren-coureur nog moeilijk maar moet genoegen nemen met P2. George Russell maakt de top drie compleet. Max Verstappen eindigt als vierde. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de sprintrace tijdens de GP van São Paulo 2025.

LEES OOK: Sprintrace GP São Paulo: Norris slaat cruciale slag in titelstrijd, Piastri blundert, Verstappen P4

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.