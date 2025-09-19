Het tweede trainingsuur in Bakoe verliep voor McLaren allesbehalve vlekkeloos. Lando Norris moest VT2 voortijdig staken na problemen, terwijl ook Oscar Piastri geen potten kon breken. Bij Ferrari daarentegen heerste tevredenheid, en Lewis Hamilton sloot de sessie zelfs als snelste af, gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc. Max Verstappen werd zesde.

