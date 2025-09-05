Lando Norris is de snelste deze sessie! Charles Leclerc moet genoegen nemen met de tweede tijd. Carlos Sainz noteert de derde tijd en maakt daarmee de top drie compleet. Max Verstappen rijdt uiteindelijk de zesde tijd. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de tweede vrije training tijdens de GP van Italië op Monza 2025.

