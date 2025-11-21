Lando Norris is de snelste deze vrije training! Niemand weet zich na een rode vlag te verbeteren. Kimi Antonelli rijdt de tweede tijd en Charles Leclerc maakt de top drie compleet. Max Verstappen noteert de negende tijd. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de tweede vrije training tijdens de GP van Las Vegas 2025.

