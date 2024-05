Max Verstappen was de snelste in Miami. Met maar één vrije training achter de rug, maken de coureurs zich klaar voor de sprintkwalificatie later vandaag. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de eerste, én enige, vrije training tijdens de GP van Miami.

LEES OOK: VT1 GP Miami: Verstappen in extremis naar snelste tijd, Leclerc veroorzaakt rode vlag