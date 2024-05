Max Verstappen heeft de enige vrije training in Miami als snelste afgesloten, zij het met hangen en wurgen. Oscar Piastri en Carlos Sainz zaten de Nederlander op de hielen en eindigen de sessie respectievelijk op de tweede en derde positie. De training lag enige tijd stil vanwege een rode vlag die werd veroorzaakt door een spin van Charles Leclerc.

Vanwege het sprintformat dit weekend, krijgen de teams en coureurs slechts één vrije training toebedeeld in Miami. Dat deze kostbare trainingstijd van slechts één uur ook nog eens wordt ingekort vanwege een rode vlag, helpt dan natuurlijk niet mee. De oorzaak is een spin van Charles Leclerc. Niet dat de Monegask schade heeft gereden, maar zijn Ferrari staat dwars op een smal gedeelte van het circuit en blokkeert grotendeels de doorgang.

Leclerc probeert enige tijd zijn bolide in de juiste richting te krijgen, maar krijgt het niet voor elkaar. Het ziet er wat knullig uit, maar het is reden genoeg voor de wedstrijdleiding om de rode vlag uit te hangen. Voor de Ferrari-coureur betekent dit vroegtijdig einde oefening en hij mist hierdoor het ritme en de broodnodige data voor de sprintkwalificatie later deze dag.

Upgrades Mercedes en McLaren

Natuurlijk gaat het slechts om een training, maar halverwege de sessie is het opvallend te noemen dat Mercedes zo sterk voor de dag komt. De Duitse formatie heeft een aantal upgrades meegenomen naar Amerika en deze lijken hun vruchten af te werpen. Ook Alpine zit er beter bij in deze sessie. Het team uit Enstone heeft zich eindelijk weten te verlossen van de overtollige ballast en zit nu op het minimumgewicht. Gezien het veld zo dicht op elkaar zit, is elke tiende winst cruciaal.

Max Verstappen worstelt lange tijd met de RB20 op het Miami International Autodrome. De regerend wereldkampioen staat met nog slechts 5 minuten op de klok op P19. Maar Verstappen zou Verstappen niet zijn als hij orde op zaken stelt. In een laatste poging snelt hij naar P1, al is het gat naar de concurrentie dit keer kleiner dan normaal.

Oscar Piastri is slechts één tiende trager in de McLaren. Het team heeft dit weekend een grote upgrade meegenomen naar Miami. Opvallend is dat Lando Norris het volledige pakket heeft ontvangen en de Australiër slechts het halve pakket. Norris komt niet verder dan P16.