Max Verstappen eindigde zondag in een enerverende de GP van Mexico slechts als zesde, Lando Norris werd tweede. De Brit is daardoor flink ingelopen in de WK-stand: het gat met Verstappen bedraagt nu nog 47 punten. Dat was voor de race nog 57 punten.

Door het resultaat in Mexico kreeg Verstappen, gehinderd door tijdstraffen van in totaal twintig seconden, er zondag slechts acht punten bij. Achtervolger Norris voegde maar liefst achttien punten toe aan zijn totaal toe.

Bij de constructeurs heeft de uitslag van de Grand Prix van Mexico ook gevolgen voor de titelstrijd. Ferrari team pakte in Mexico de meeste punten (41) door de winst van Carlos Sainz en de derde plek (plus snelste raceronde) van Charles Leclerc. McLaren kwam tot 22 punten, Red Bull moest het doen met de 8 van Verstappen. Daardoor is Ferrari Red Bull nu voorbij, McLaren leidt nog met 29 punten voorsprong op de Italianen.

Top-3 coureurs:

Verstappen 362 punten Norris 315 punten Leclerc 291 punten

Top-3 constructeurs:

McLaren 566 Ferrari 537 Red Bull 512

