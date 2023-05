Mercedes presenteert in Monaco een langverwachte serie upgrades aan de auto. Het concept van de afgelopen anderhalf jaar wordt losgelaten en de hoop is dat daarmee de teleurstellende prestaties van het team verbeterd worden.

De meest opvallende wijziging zit hem in de sidepods. Mercedes hield dit seizoen stug vast aan het zero sidepods concept dat het team vorig jaar presenteerde. Hoewel dit vorig jaar bepaald geen succes was, hoopte het team dit jaar op betere resultaten. Nu dit opnieuw niet het geval blijkt te zijn, is er toch gekozen voor een andere aanpak.

De nieuwe sidepod van Mercedes duidelijk in beeld (Getty Images)

De nieuwe sidepods komen veel meer overeen met het downwashed concept dat Red Bull – en de meeste andere teams – al aanhoudt. Anders dan Red Bull echter zijn de sidepods van Mercedes er meer op gericht om de wind naar de zijkant te sturen, vergelijkbaar met hoe Ferrari dat doet. Dit past beter bij het algemene ontwerp van de Mercedes-auto.

Gerelateerd aan de nieuwe sidepods is de voorwielophanging. Mercedes heeft de draagarmen vooraan verder omhoog gehaald. Daarmee wordt de lucht nog beter naar de sidepods gestuurd en wordt de aerodynamische flow van de auto stabieler. Hiermee wordt ook de downforce van de gehele auto verhoogd.

De verhoogde voorwielophanging (Getty Images)

Bodemplaat en achterkant

De luchtstroom komt uiteindelijk bij de achterkant van de auto uit. Aangepaste randen van de bodemplaat zorgen ervoor dat er meer lucht bij de diffuser terechtkomt. Nieuwe uitlaten daar zorgen voor betere luchtstroom weg van de diffuser. Iets hoger is ook de achtervleugel aangepast, waardoor daar meer ruimte is ontstaan. Dit alles zorgt er samen voor dat er op de achterkant van de auto meer downforce ligt. Mercedes had aan het begin van dit seizoen veel problemen met grip aan de achterkant. De hoop is dat dat probleem verder opgelost wordt met de toegenomen downforce.

Dat is tenminste op papier het resultaat van deze upgrades. Of het allemaal doet wat het moet doen valt dit weekend te bezien. Mercedes is eerder de fout in gegaan met theorie versus de praktijk toen het zero sidepods concept werd ontworpen. Het voordeel voor Mercedes is dit keer echter dat het team nu in de voetsporen van de meeste andere teams volgt. Dat betekent dat veel van de onderdelen al getest en verbeterd zijn door de concurrenten.