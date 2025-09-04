De vader van Gabriel Bortoleto, Lincoln Oliveira, ziet hoe Red Bull voor coureurs van een droomteam in een nachtmerrie is veranderd. Volgens de Braziliaan grappen rijders zelfs dat ze niet meer opnemen als de Oostenrijkse renstal hun zou bellen over het tweede stoeltje naast Max Verstappen. ‘Coureurs zijn bang dat ze het plekje van Tsunoda moeten overnemen’, vertelt Oliveira.

Gabriel Bortoleto is bezig met zijn eerste jaar in de Formule 1, en valt daarbij op. De Braziliaan reed al meerdere keren de punten in, met zijn zesde finishplaats in Hongarije als zijn beste tot nu toe. Ook bij het huidige team van de jonge coureur, Sauber, is inmiddels een stijgende lijn te bespeuren. Het team dat vorig jaar nog laatste werd in het constructeurskampioenschap staat inmiddels op plek acht.

Volgens de vader van Bortoleto, Lincoln Oliveira, is het ‘makkelijker’ om Sauber verder vooruit te helpen dan om de huidige problemen bij topteam Red Bull op te lossen. “Hoeveel dingen er ook moeten worden gerepareerd, ik zou toch zeggen dat het makkelijker is om dingen intern bij Sauber aan te pakken dan om de hele auto bij Red Bull te repareren, toch?”, vertelt de Braziliaan aan UOL Esporte.

Coureurs nemen niet meer op

De Oostenrijkse renstal staat door de aanhoudende worstelingen van met name tweede coureur Yuki Tsunoda momenteel vierde in het constructeurskampioenschap. De Japanner is slechts de laatste teamgenoot van Max Verstappen die het onderspit delft. Eerder gingen onder meer Pierre Gasly, Sergio Pérez en Liam Lawson hem voor.

“Geen enkele coureur van het tweede team (Racing Bulls, red.) wil naar het hoofdteam, Red Bull, gaan”, vertelt de vader van Bortoleto. “Er worden zelfs grapjes gemaakt: ‘Als Red Bull belt, zet ik mijn telefoon uit. Ik neem dan niet op.’ Coureurs zijn bang om het stoeltje van Tsunoda over te moeten nemen. Dit is iets wat ooit een droom was en nu een nachtmerrie is geworden.”

