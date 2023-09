De serie aan teleurstellende resultaten van Sergio Pérez heeft ervoor gezorgd dat ook zijn vader, Antonio Perez Garibay, zijn toon heeft gematigd. Ook hij heeft zich inmiddels neergelegd bij de suprematie van Max Verstappen, zij het met tegenzin.

“De auto is ingesteld op Max, die graag zoveel mogelijk grip heeft aan de voorkant. Checo heeft het liever andersom. Maar Checo blijft vechten. De positie waar hij nu in zit is de positie waarvoor hij is aangenomen: de tweede plaats”, aldus Pérez senior in een interview met het Mexicaanse Esto.

Sergio Pérez stelde afgelopen weekend bij de GP van Japan zwaar teleur. Na een botsing met Kevin Magnussen viel hij voortijdig uit. In het kampioenschap bedraagt de achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen inmiddels 177 punten. Verstappen kan over anderhalve week in Qatar al zijn wereldtitel prolongeren. De positie van Pérez bij Red Bull Racing staat ondanks een doorlopend contract zwaar ter discussie.

“Er is maar één kampioen en dat moet je begrijpen. Alles is erop gericht om Max kampioen te laten worden en dat moet je begrijpen en respecteren. Als Checo naar een ander team zou gaan, zou hij vierde of zesde kunnen worden”, aldus Pérez senior.

Lees hier alles over de GP van Qatar, waar Max Verstappen zijn wereldtitel kan prolongeren

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je vanaf donderdag in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie lees je alles over de constructeurstitel van Red Bull en blikken we vooruit op de volgende race in Qatar, waar Max Verstappen zijn wereldtitel kan prolongeren. En natuurlijk nog veer meer nieuws en achtergronden over de Formule 1, zoals:

Verstappen schenkt Red Bulls dreamteam een nieuwe hoofdprijs

Reportage: Nieuwkomer Liam Lawson, een klassieke kiwi

Bij oud-coureur Davide Valsecchi is de lach nooit ver weg

Logan Sargeant wil een blijvertje worden in de Formule 1

Hoe F1-teams de regels én de vleugels buigen

Tiffany Cromwell en Valtteri Bottas, een goed stel

Historie: Japanse flops in de Formule 1

Columns Graham Watson en Amber Brantsen

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de Grands Prix