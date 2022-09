De eerste vrije training op Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland is vroeg ten einde gekomen voor Max Verstappen. Er waren problemen met de versnellingsbak van de RB18, die eerder vanochtend nog extra gecontroleerd werd.

Red Bull had eerder vandaag nog een zogenaamde zegel gebroken van de versnellingsbak om een onderdeel te vervangen. Dat ging volgens de regels, zo meldde de FIA, waardoor dat niet op een gridstraf kwam te staan.

Met het vervangen onderdeel gaat Verstappen in de eerste vrije training de baan op, maar na zeven ronden gaat bij het uitkomen van de Tarzanbocht fout met de versnellingsbak. “Er is iets aan de hand met de versnellingsbak”, meldt Verstappen op de boordradio.

Hij vraagt engineer Gianpiero Lambiase vervolgens om instructies, waarna hij niet veel meer kan doen dan de RB18 op de baan stil te zetten en uit te stappen. “Ik wilde naar de vijfde versnelling schakelen”, legt Verstappen nog wel uit voordat hij uitstapt. Lambiase vraagt de Nederlander vervolgens of hij nog drive had voordat hij de auto stilzette. “Ja, maar het geluid van de versnellingsbak was verschrikkelijk, ik moest de koppeling indrukken”, antwoordt hij.

De sessie werd kort onderbroken, maar de vrije training is om 12:50 uur weer hervat met nog veertig minuten op de klok.