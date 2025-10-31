Valtteri Bottas heeft woensdag ruim honderd ronden afgelegd op het Autódromo Hermanos Rodríguez tijdens een Pirelli-bandentest met Mercedes. De Fin werkte daarmee een van zijn meest intensieve testdagen van het jaar af en zette een belangrijke stap richting zijn Formule 1-rentree met Cadillac in 2026. Bottas fungeert momenteel als test- en reservecoureur bij de Silberpfeile, maar krijgt volgend jaar een vast stoeltje op de grid bij de Amerikaanse renstal.

De tests in Mexico-Stad maakten deel uit van Pirelli’s ontwikkelingsprogramma voor de nieuwe banden die in 2026 hun intrede doen. Bottas kroop achter het stuur van een zogenoemde mule car van Mercedes – een aangepaste wagen die de aerodynamische belasting van de 2026-auto’s moet nabootsen. De 35-jarige Fin reed voornamelijk met de nieuwe C3-band, de meest gebruikte compound uit het Pirelli-assortiment. Gedurende de dag legde hij 112 ronden af, ruim anderhalf keer de raceafstand in Mexico.

Samen met Mercedes-junior Frederik Vesti, die 49 ronden voor zijn rekening nam, verzamelde Bottas waardevolle data voor Pirelli. De bandenfabrikant bereidt zich voor op ingrijpende veranderingen in het technisch reglement van 2026. De 18-inch velgen blijven behouden, maar de banden zelf worden kleiner. Aan de voorkant worden ze 25 millimeter smaller, aan de achterkant zelfs 30 millimeter. Dat betekent minder grip en dus een nieuwe uitdaging voor de coureurs.

Voor Bottas diende de testdag ook als voorbereiding op zijn terugkeer naar de Formule 1. In 2026 debuteert hij bij het gloednieuwe Cadillac-team. Terwijl zijn toekomstige teamgenoot Sergio Pérez binnenkort met een Ferrari mag testen voor de Amerikanen, staat Bottas voorlopig nog onder contract bij Mercedes. Toch benadrukt hij dat de Duitse renstal hem ‘niet in de weg zit’ bij deze overstap. “Ik denk dat Graeme (Lowdon, red.) en Toto (Wolff, red.) hebben gesproken”, zei hij eerder tegenover Crash.net. “Mercedes heeft me enorm gesteund bij deze transfer, dus ik verwacht niet dat ze me op welke manier dan ook zullen blokkeren. Er zijn al gesprekken geweest tussen mij en Cadillac over wat ik kan bijdragen, en dat verloopt allemaal prima.”

