Valtteri Bottas begrijpt niet dat sommige collega-coureurs, onder wie Max Verstappen, een privéjet bezitten. Volgens de Fin reizen meerdere Formule 1-routiniers met een eigen vliegtuig van en naar de verschillende Grands Prix. Zelf kocht Bottas in zijn lange carrière in de koningsklasse nooit een privéjet; financieel gezien valt dat volgens hem niet te verantwoorden.

Op het Instagram-kanaal van What’s Next? werd Bottas door fotograaf en collaborateur Paul Ripke gevraagd naar de privéjet van Max Verstappen. Het is algemeen bekend dat de viervoudig wereldkampioen rondreist met een gepersonaliseerd toestel. Vorig jaar ruilde de Nederlander zijn Falcon 900EX nog in voor een groter model, de Falcon 8X. Ook die werd uitgevoerd in de bekende Verstappen-kleuren en kreeg het registratienummer PH-UTL, een knipoog naar zijn officiële Unleash The Lion-motto.

“Best veel coureurs hebben een privéjet”, aldus Bottas. “Sergio Pérez zeker, maar Alonso en Verstappen ook.” Waarom hij zelf geen vliegtuig bezit? “Omdat het financieel nergens op slaat”, legde hij uit. “Het is veel efficiënter om te charteren. Bij bepaalde dingen houd ik er niet van om geld te verspillen. Dat is de simpele reden”, besloot hij.

