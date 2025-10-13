Valtteri Bottas kijkt uit naar zijn samenwerking met Sergio Pérez in 2026, als beide coureurs onderdeel worden van het gloednieuwe Cadillac Formule 1-team. De Fin is vol lof over zijn toekomstige teamgenoot en verwacht een sterke en harmonieuze samenwerking.

Hoewel Bottas en Pérez in 2021 met elkaar streden tijdens het felle titelgevecht tussen Mercedes en Red Bull, is de onderlinge relatie altijd goed gebleven. “Ondanks dat we toen voor rivaliserende teams reden in een keiharde titelstrijd, heb ik altijd een goede band met Sergio (Pérez, red.) gehad”, vertelt Bottas in een interview met Crash.net. “Hij is altijd vriendelijk geweest en ik heb altijd respect voor hem gehad. Het is een fijne gast. Ik denk dat we een sterk team gaan vormen.”

Bottas benadrukt dat hun gedeelde ervaring en vergelijkbare karaktereigenschappen een sterke basis vormen voor het Cadillac-project. “Pérez lijkt me iemand met wie je makkelijk kunt samenwerken – en ik ben zelf ook zo. Dus dat moet goedkomen”, zegt de Fin. “Het belangrijkste is dat we samen het team vooruithelpen, in plaats van te veel tijd te verspillen aan onderlinge strijd. De prioriteit ligt bij het team – en dat snappen we allebei.” Toch hoopt Bottas op gezonde concurrentie. “Laten we hopen dat we qua snelheid dicht bij elkaar zitten. Dat helpt ons allebei om beter te worden en elkaar naar een hoger niveau te tillen.”

Een sterk team

Bottas merkt op dat Pérez net zo enthousiast is over het aankomende Cadillac-project als hijzelf. “Ik denk dat hij er net zo veel zin in heeft als ik. Hij kijkt er echt naar uit”, vertelt hij. “Hij heeft een ander jaar gehad dan ik – wat minder gereisd, meer tijd gespendeerd met zijn familie. Dat kan soms goed zijn, even een mentale reset. Maar hij staat te popelen om weer te beginnen.” Met hun gezamenlijke ervaring en teamgerichte mentaliteit hoopt Bottas dat ze Cadillac in 2026 een vliegende start kunnen geven. “Als coureurs moeten we het team echt op de eerste plaats zetten. Dat is precies wat Cadillac de komende jaren nodig heeft.”

