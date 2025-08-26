Het was al een tijdje bekend, maar dinsdag bevestigde het nieuwe Formule 1-team van Cadillac dat het Valtteri Bottas heeft gecontracteerd. De 35-jarige Fin racet vanaf volgend jaar samen met Sergio Pérez voor de Amerikaanse renstal. Volgens Bottas is de samenwerking met Cadillac een unieke kans om iets nieuws op te bouwen binnen de koningsklasse. Bovendien herkent hij bij het team dezelfde professionaliteit en honger als bij de absolute topteams.

“Vanaf het moment dat ik met Cadillac begon te praten, voelde ik iets bijzonders – iets ambitieus, maar tegelijkertijd ook realistisch”, verklaarde Bottas tegenover Formula1.com. “Dit is niet zomaar een raceproject; het is een langetermijnvisie.” De Amerikaanse formatie maakt in 2026 zijn Formule 1-debuut, maar hoopt in de toekomst uit te groeien tot een leidend team binnen de sport. Zo zal het in de beginjaren nog op Ferrari-motoren vertrouwen, maar komt het vanaf 2028 ook met een eigen krachtbron op de proppen.

Unieke kans

“Het is niet elke dag dat je de kans krijgt om deel uit te maken van iets dat vanaf de grond wordt opgebouwd”, aldus Bottas. “Nu kan ik echt helpen om dit project te vormen tot iets dat thuishoort op de Formule 1-grid. Ik heb de eer gehad om met enkele van de beste teams ter wereld te werken en ik zie hier dezelfde professionaliteit en honger terug.” Bottas begon zijn Formule 1-loopbaan bij Williams en reed daarna voor Mercedes en Sauber. Bij Mercedes speelde hij weliswaar tweede viool achter Lewis Hamilton, maar won hij wel tien Grands Prix en eindigde hij tweemaal als tweede in het wereldkampioenschap. Dit seizoen nam hij genoegen met een reserverol bij de Silberpfeile.

LEES OOK: Emotionele Sergio Pérez reageert op Cadillac-rentree: ‘Wij zijn terug’

“Cadillac is een iconisch merk met een rijke geschiedenis in de Amerikaanse autosport”, vervolgde Bottas enthousiast. “Dat ik deel mag uitmaken van hun verhaal wanneer ze het wereldtoneel van de Formule 1 betreden, is ontzettend bijzonder. Ik kijk ernaar uit om de Amerikaanse racespirit te vertegenwoordigen op de beste circuits ter wereld.” Tot slot richtte hij zich tot zijn huidige werkgever: “Ik wil ook Mercedes bedanken voor hun onwrikbare steun en sportiviteit bij het mogelijk maken van zo’n opwindende stap.” Teambaas Toto Wolff benadrukte eerder al dat hij Bottas dankbaar is voor zijn werk als test- en reserverijder, maar dat de Fin eigenlijk een vast racestoeltje verdient.

Bottas’ opvallende manier van aankondigen dat hij naar Cadillac gaat:

