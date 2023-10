Een circuit met een schitterende ambiance, aldus drievoudig wereldkampioen Max Verstappen. Een baan vol avonturen, stelt Alpine-coureur Pierre Gasly. Een circuit met een goede flow, vult teamgenoot Esteban Ocon aan. Kortom: ook voor het circuit in Austin heeft iedere coureur zo zijn eigen omschrijving. Maar wat zijn de 5 grootste uitdagingen van Circuit of the Americas voor de Grand Prix van de Verenigde Staten? We zetten ze voor je op een rij, in willekeurige volgorde:

1. Tegen de klok in

Met de klok mee of tegen de klok in? Dat laatste is het geval in Austin. De Grand Prix van de Verenigde Staten behoort tot een groepje van negen circuits waar ‘anti-clockwise’ wordt gereden. Voor de liefhebbers (en de betere quizvragen), dit zijn de andere acht:

Jeddah, Miami, Imola, Bakoe, Singapore, São Paulo, Las Vegas en Abu Dhabi.

2. Hobbeldebobbel

Aan stuiterende Formule 1-wagens vooral begin vorig jaar geen gebrek door alle purpoising van destijds. Dat is inmiddels flink ingedamd, maar stuiteren doen de auto’s op COTA nog altijd. Het is er hobbelig, het circuit staat op dat vlak bekend als een van de meest hobbelige op de kalender. Het bijzondere: ook als er nieuw asfalt op komt, keren tot ergernis van veel teams, de hobbels veelal sneller dan normaal terug in Austin.

3. Schakelfestijn

Geen goede versnellingsbak? Dan heb je een probleem in Austin. Het circuit vraagt namelijk het een en ander van ‘de bak’. Er moet zo rond de 70 keer worden geschakeld tijdens een rondje. Ter vergelijking: dat is het op twee na vaakst van alle circuits op de kalender. Alleen in Bahrein en Azerbeidzjan wordt meer geschakeld tijdens een rondje. Daardoor is het met recht een van de uitdagingen van Circuit of the Americas.

4. ‘Europese’ bochten

Alsof het nog niet uitdaging genoeg biedt voor coureurs om bijvoorbeeld Maggotts en Becketts te doorstaan op het circuit van Silverstone, mogen ze dat in Austin ook proberen. Diverse ‘Europese’ bochten zijn namelijk geïntegreerd in de lay-out. Dat geldt ook voor de stadionsectie van Hockenheim en de bochten 16 tot 18 die gebaseerd zijn op bocht 8 van Istanbul Park.

5. Hoogteverschil

Van start-finish naar de eerste bocht is altijd spannend, maar zeker in Austin. De eerste bocht, zowat haaks naar links, is al moeilijk genoeg. Maar zeker door het hoogteverschil. Dat bedraagt liefst 30 meter, op een aanloop van 200 meter. Daarmee is dat het grootste hoogteverschil op een circuit van de gehele F1-kalender.

