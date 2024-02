Red Bull-teambaas Christian Horner is zijn positie voorlopig nog niet zeker. Maandag werd bekend dat zijn werkgever een onafhankelijk onderzoek is gestart na een melding van grensoverschrijdend gedrag. Horner wordt vrijdag verhoord naar aanleiding van de beschuldigingen. In de media is al meermaals geroepen dat Horner’s positie binnen Red Bull in gevaar is. Voormalig coureur en F1-analist Giedo van der Garde vreest het ergste.

De timing van het onderzoek is behoorlijk ongelukkig voor de regerend kampioenen. Red Bull presenteert op 15 februari de RB20, de uitdager voor het komende seizoen. Later deze maand moet er in Bahrein al getest worden met de nieuwe auto. Voorlopig hoeft Christian Horner zijn taken als teambaas niet neer te leggen, maar Van der Garde verwacht geen optreden van de grote baas bij de lancering van de RB20.

In zijn podcast DRS: De Race Show voorspelt de analist weinig goeds. “Nee, hij is niet bij de lancering”, meent Van der Garde. “Horner wordt nu intern gescreend door Red Bull. Geloof me, tijdens die presentatie volgende week is hij er niet bij.”

Ontslag

Moeten we dan al rekening houden met het ontslag van Christian Horner? Dat laat Van der Garde liever in het midden. “Ik zie een schorsing niet heel snel gebeuren, maar het is natuurlijk wel smet op zijn naam.” Hij gelooft in ieder geval niet dat de teambaas een cruciale rol speelt in de aankomende periode. “Het team is nu de puntjes op de i aan het zetten, maar ik denk niet dat Horner daar een hele grote rol in hoeft te spelen.”

Over een mogelijke vervanger hoeft de analist niet lang na te denken. “Er zijn best wel een paar jongens onder Christian Horner die heel erg goed zijn”, aldus Van der Garde. “Jonathan Wheatley is een hele goede kerel. Als Horner eruit wordt gezet, wordt hij de grote baas.”