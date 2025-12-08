Laurens van Hoepen zal komend seizoen uitkomen voor TRIDENT in de Formule 2. Dit jaar reed de Nederlander al drie raceweekenden voor het Italiaanse team in Azerbeidzjan, Qatar en Abu Dhabi, wat hem een waardevolle voorbereiding gaf op zijn eerste volledige seizoen in 2026.

Van Hoepen reed vorig jaar in de Formule 3 en eindigde het kampioenschap als twaalfde. Na het seizoen stapte hij nog drie keer in bij TRIDENT in de Formule 2 om zich verder voor te bereiden op 2026. Het team kende een moeizaam seizoen in 2025, met slechts twee punten en een laatste plaats in het constructeurskampioenschap, maar hoopt met Van Hoepen vooruitgang te boeken.

“Ik ben erg enthousiast om volgend seizoen in de Formule 2 voor TRIDENT Motorsport te rijden”, zei Van Hoepen. “De ervaring die ik dit jaar tijdens de drie races heb opgedaan, was erg waardevol voor deze stap. Samen met het technische team hebben we vooruitgang geboekt die van groot belang zal zijn voor volgend jaar. We kijken uit naar een intens en uitdagend seizoen.”

Vertrouwen in Van Hoepen

Ook TRIDENT Team Manager Giacomo Ricci kijkt uit naar de samenwerking. “We zijn erg blij dat Laurens Van Hoepen volgend jaar het Formule 2-seizoen met TRIDENT gaat rijden. We hebben hem in het laatste deel van dit seizoen leren kennen en echt weten te waarderen. Na zijn positieve debuut in Bakoe voelde hij zich meteen op zijn gemak bij ons team. Ik weet zeker dat hij de kwaliteiten heeft om samen met ons technische team een sterk seizoen neer te zetten in dit zeer competitieve kampioenschap.”

