Vandaag viert Fernando Alonso zijn 44e verjaardag, en toeval of niet, de Grand Prix van Hongarije staat dit weekend op het programma. Een perfecte aanleiding om terug te blikken op een van de meest iconische momenten uit zijn carrière: de Hongaarse Formule 1-race in 2003.

Op 24 augustus 2003 zette de toen 22-jarige Alonso de Formule 1-wereld op zijn kop. In een dominante race reed hij vanaf pole position in de Renault R23 naar de overwinning en werd daarmee de jongste Grand Prix-winnaar ooit. Het record van Alonso hield stand tot 2008 toen Sebastian Vettel hem in Monza van de troon stootte.

Maar het was meer dan alleen een persoonlijke mijlpaal. Alonso werd ook de eerste Spanjaard ooit die een F1-race won. Voor Renault betekende het de eerste overwinning als constructeur sinds 1983, en voor het team uit Enstone (toen onder Franse licentie) was het de eerste zege sinds 1996.

Zijn overwinning was een voorbode van wat er komen ging. Alonso werd de nieuwe superster en groeide uit tot tweevoudig wereldkampioen. Nu, twee decennia later, is de Hungaroring nog altijd een symbolisch circuit voor hem. “Het was daar dat alles begon,” zegt hij terugblikkend. “Niet alleen omdat ik won, maar omdat ik het vertrouwen kreeg dat ik mee kon doen aan de top.”

Wie weet komt er dit weekend een nieuw hoofdstuk bij in zijn Hongaarse geschiedenisboekje. De magie van 2003 is lastig te evenaren, maar met Fernando Alonso weet je het nooit.

