Vanaf vandaag te zien op Amazon Prime Video: VeeKay, de documentaire over Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout en zijn jacht op succes in de Amerikaanse Indycars, en de beroemde Indy 500 in het bijzonder. De Nederlander werd ervoor op de voet gevolgd door een cameracrew. “Dat was wel even wennen.”

Het idee voor een documentaire over de Amerikaanse autosportavonturen van de coureur uit Hoofddorp, bestond al langer. “Toen ik Indy Lights reed, begon het een beetje”, gaat hij terug naar 2019. “Er zat alleen niet heel veel snelheid in”, zegt hij met gevoel voor ironie, aangezien hij inmiddels als Indycar-coureur met een gemiddelde van 370 km/u over de beroemde Indianapolis Motor Speedway heeft gescheurd.

Tijdens zijn eerste twee optredens in de Indy 500 wisten de camera’s de razendsnelle Van Kalmthout echter wel te vinden, die verbaasde met zijn knappe kwalifcatieoptredens en spectaculaire rijstijl. Villain Studios vaardigde zodoende een cameraploeg af om hem rondom zijn derde editie, in 2022, te volgen. “Toen zij erbij kwamen, is het snel gegaan”, zegt Van Kalmthout over de productie van de driedelige serie.

(tekst loopt door onder de video)

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Mooi verhaal

Het was voor Van Kalmthout ‘wel even wennen’ om in de aanloop naar de 500 en op Indy zelf steeds een cameraploeg om zich heen te hebben, al had hij wel aangegeven wanneer het wel en niet zou schikken. “Ik kon woensdag of donderdag voor een race best tijd nemen om voor interviews te zitten. In het raceweekend zelf, wilde ik me echter op het racen concentreren.”

Lees ook: 8 uur racen, 34 minuten in je nomex slapen: hoe Rinus van Kalmthout verliefd werd op Daytona

“Zij waren dan meer als een schaduw om mij heen. Zo kon ik mijn eigen ding doen. Dat was fijn, dan leidt het niet te veel af. Uiteindelijk is het resultaat op de baan namelijk belangrijker dan de docu”, benadrukt hij. Wat dat betreft, was het wel balen. Na een ijzersterke kwalificatie op de derde plek, was Van Kalmthout in 2022 de eerste uitvaller tijdens de Indy 500.

“Dat het resultaat zo tegenviel, is het enige wat jammer is aan de documentaire. Ondanks dat hebben ze er toch een mooi verhaal van gemaakt – een topverhaal – dat is knap van ze.” De beelden en sfeer zijn volgens hem ook om van te smullen. “Je kan het gevoel van de Indy 500 door de docu heen voelen, dat is best speciaal.”

Lees ook: Van Kalmthout over zijn ‘roller coaster’ 2022: ‘De Indy 500 is factor tien qua gekte’

VeeKay is zoals gezegd vanaf vrijdag 10 februari te zien, exclusief op Amazon Prime Video. Behalve Van Kalmthout zelf komen ook zijn ouders Marijn en Evelien en mentor Arie Luyendyk – zelf tweevoudig Indy 500-winnaar – aan bod. De driedelige reeks is verder ook een mooi visitekaartje voor de Indycar Series, of een spannende kennismaking voor wie de Amerikaanse raceklasse nog niet kent.

Rol in Amerikaanse docu

Van Kalmthout speelt later dit jaar overigens ook weer een rol in de documentaire 100 Days to Indy. Deze wordt geproduceerd door Vice en is in Amerika te zien bij The CW. Of deze reeks naar Nederland komt, is nog niet bekend. “Het idee daarvan, is een beetje de jonge generatie tegenover de oude generatie te zetten. Ze filmen ook veel naast de baan, ook bij mij thuis. Ik ben benieuwd.”

Van Kalmthout rijdt in 2023 in een wit met gouden bolide voor Ed Carpenter Racing ECR. Foto: Penske Entertainment.