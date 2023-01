VeeKay, zo luidt de artiestennaam van Rinus van Kalmthout in de Indycars, en het is ook de naam van de Amazon-documentaire die binnenkort uitkomt en waarin de Nederlander centraal staat.

De driedelige documentaireserie is vanaf 10 februari te zien op Amazon Prime Video. Een cameracrew van Villain Studios heeft Van Kalmthout in 2022 op de voet gevolgd tijdens zijn voorbereidingen én deelname aan de Indy 500 – het jaarlijkse highlight op de Indycar-kalender. Daarnaast wordt er uiteraard een blik achter de schermen gegeven in het leven van de in Florida woonachtige coureur.

Doel van de documentaire is niet alleen ‘VeeKay’ en zijn leven en sportieve reis te belichten, maar ook te laten zien hoe de Indycar Series in elkaar steekt. De serie zal dan ook toegankelijk zijn voor mensen die minder bekend zijn met de Amerikaanse raceklasse. “Dit is een ontzettend professionele documentaire. Ik ben Amazon erg dankbaar dat ik het onderwerp mocht zijn”, vertelt Van Kalmthout.

“Ik heb stiekem al mogen kijken en ben enorm onder de indruk”, vervolgt de van oorsprong uit Hoofddorp afkomstige hoofdrolspeler. “Het is wel heel speciaal om door een hele filmcrew gevolgd te worden.” De camera’s wisten naast Van Kalmthout zelf ook zijn ouders Marijn en Evelien en mentor Arie Luyendyk (zelf tweevoudig Indy 500-winnaar) te vinden.

Van Kalmthout is verder blij dat de documentaire ook de Indycar Series in de spotlight zet. “Ik voel me vereerd dat ik deze prachtige raceklasse als ambassadeur in de Benelux mag vertegenwoordigen. Hopelijk geeft deze documentaire de Indycar Series in Nederland en België een stevige duw in de rug.” Van Kalmthout, die uitkomt voor ECR, staat dit jaar voor de start van zijn vierde Indycar-seizoen.