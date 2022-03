Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout doet medio mei in een opvallende oranje bolide mee aan de Indy Grand Prix, en dat ook nog eens voor het goede doel. De Nederlander en zijn team ECR zetten zich onder het mom van ‘Ride with Rinus’ in voor Building Tomorrow, ten behoeve van kinderen in Oeganda.

Het oranje tintje is dus leuk, maar daarachter steekt een belangrijk en serieus initiatief: Building Tomorrow zet zich namelijk in voor het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheid van jonge kinderen in Oeganda.

Van Kalmthout rijdt half mei dus in de kleuren van de stichting, en zal hier ook geld voor inzamelen met de ‘Ride with Rinus’-actie: fans kunnen in ruil voor een donatie van 75 dollar hun naam op zijn auto zetten.

Het ingezamelde geld gaat naar Building Tomorrow. Het doel is 1500 namen van donateurs op de auto te krijgen. Hiermee kan Building Tomorrow dan 7500 kinderen helpen.

Doneren kan door op deze link te klikken en is mogelijk tot en met 30 april. De Indy Grand Prix wordt op 14 mei aanstaande gehouden. Vorig jaar won Van Kalmthout deze race, en pakte zo zijn eerste Indycar-zege.