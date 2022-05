Patricio O’Ward heeft de Honda Indy Grand Prix van Alabama op Barber Motorsports Park op zijn naam geschreven. Rinus van Kalmthout controleerde een groot deel van de race, maar zag de zege na zijn tweede pitstop uit handen glippen.

Voor de tweede keer in zijn IndyCar-carrière mocht Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout vanaf poleposition vertrekken. De Hoofddorper mocht het veld aanvoeren, maar moest geduld hebben aangezien de wedstrijdleiding de gele vlag zwaaide na de opwarmronden omdat het veld nog niet goed bij elkaar zat. De tweede poging verliep wel succesvol en Van Kalmthout wist Arrow McLaren SP-coureur Patricio O’Ward en de winnaar van vorig jaar, Alex Palou, achter zich te houden.

Van daaruit kon Van Kalmthout de race op het korte en zeer snelle circuit ook controleren. Hij breidde zijn voorsprong op O’Ward langzaam uit en terwijl de veel coureurs al relatief vroeg een pitstop maakten, bleef de Nederlander lang doorgaan. Hij had een goede marge bij de eerste pitstops maar merkte direct dat de vroege stoppers een betere pace hadden. Van Kalmthout moest wat plaatsen inleveren en kwam als derde terug de baan op.

Lees ook: Van Kalmthout slaat vleugels uit in Indycar-paddock: ‘Heel tevreden met seizoensstart’

Net na zijn pitstop volgde de eerste full course yellow voor de gespinde Callum Ilott, die in de grindbak gestrand was. Van Kalmthout kreeg vervolgens door pitstops van enkele coureurs weer de leiding in handen en mocht opnieuw beginnen aan het controleren van de race. In ronde 61 van 90 kwam de coureur van Ed Carpenter Racing voor de tweede keer binnen, net als O’Ward. Het gat ten opzichte van O’Ward was verdwenen: de Mexicaan sloeg na de pitstop direct toe en nam na een strakke inhaalactie de leiding van VeeKay over.

Niet veel later zat ook plots de blauwe bolide van Palou pal voor de neus van Van Kalmthout, die met 26 ronden te gaan in de aanval moest. Hij had meer push to pass-seconden over, maar dat was niet genoeg om de leiding te herpakken. Hij werd daarbij niet geholpen door een achterblijver die het hem niet makkelijk maakte. Na negentig ronden zegevierde O’Ward namens Arrow McLaren SP, Van Kalmthout moest genoegen nemen met de derde plaats achter Palou. Van Kalmthout schrijft zo 39 punten bij en blijft zevende in de tussenstand.

Rinus van Kalmthout controleerde de race op Barber Motorsports Park tot aan zijn tweede pitstop. Foto: Motorsport Images