Zeven jaar geleden debuteerde Max Verstappen in de Formule 1 in Japan, dit weekend kan hij geschiedenis schrijven door de eerste Nederlandse Formule 1-kampioen te worden. De Nederlander groeide uit tot een fenomeen en zijn weg naar de Formule 1 is nu te bewonderen bij de expo ‘Vleugels to the Max’ in Breda.

Het is fris bij aankomst in Breda, waar de Koepel het toneel is van een bijzondere expo. Twee Red Bull-gekleurde auto’s verklappen al wat er in deze oude koepelgevangenis te wachten staat. Door de indrukwekkende poorten volgt de gang naar de entree, waarna je plots in de enorme koepel, rood en blauw gekleurd, staat.

De aandacht gaat meteen uit naar de drie auto’s die vol in de spotlights staan: een Toro Rosso en twee Red Bulls, waarvan één met en één zonder de halo. Tegenover die drie auto’s staat de hoofdrolspeler van deze gelikte, maar ook zeer verschillende bolides: Max Verstappen. Tenminste, een racepak van Verstappen in combinatie met de opvallend gele helm die hij in 2018 op de Red Bull Ring droeg. Het klinkt haast als een bezoek aan de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, maar het is voor de Nederlandse fan een stuk dichterbij: in Breda is vanaf 4 december een week lang de expo ‘Vleugels to the Max’ te bewonderen.

Foto: Laurens Stade

Formule 1-fans krijgen in Breda het verhaal van Max Verstappen voorgeschoteld, zowel in beeld als echte pronkstukken uit de nu al rijke racegeschiedenis van de 24-jarige Nederlander. In de centrale hal staat dus al genoeg eyecandy, maar dat is er ook als je de route buitenom neemt. Daar wordt het verhaal van Verstappen middels beeld, en een audiotour, verteld. Stem voor die audiotour is Frits van Eldik, fotograaf en goede vriend van de familie Verstappen. Hij volgt de zoon van Jos al van jongs af aan en heeft zo ook een grote variatie aan foto’s van Max. Langs die route zie je Verstappen uitgroeien van een jonge karter, gesteund door zijn vader, tot een fenomeen dat de Formule 1 in Nederland op de kaart heeft gezet.

Maar de expo gaat ook verder dan Verstappen. Zonder team geen succes natuurlijk. Red Bull speelt een belangrijke rol in zijn carrière en krijgt ook in deze expo een centrale rol. Van het begin, toen Red Bull Minardi had opgekocht, tot aan nu. Aandacht is er dus ook voor sleutelspelers in de Formule 1-geschiedenis van het team. Zo krijgt David Coulthard een eigen plekje en komen er ook bekende, jonge koppen voorbij van onder meer Daniel Ricciardo, Carlos Sainz en Sebastian Vettel, die dankzij het talententeam van Red Bull de Formule 1 bereikten.

Foto: Laurens Stade

Na die tocht langs de fotoserie keer je weer terug in de indrukwekkende centrale hal. Drie auto’s zijn van dichtbij te bewonderen, maar als er nog tijd over is kan je ook nog achterover leunen en op een tv kijken naar de hoogtepunten uit Max’ carrière, of zelf het stuur in handen nemen door plaats te nemen achter een van de simulatoren.

Een betere timing voor een expo als deze kan bijna niet. Verstappen kan zich dit weekend al tot kampioen kronen en deze expo biedt de fan de kans om nog even door zijn geschiedenis te gaan, voordat hij misschien nog eens geschiedenis schrijft.

De expo ‘Vleugels to the Max’ is van 4 tot en met 11 december in Breda te bewonderen. Bezoek is gratis, maar je moet je wel aanmelden voor een van de tijdslots via deze link. Een geldige QR-code in de CoronaCheck App of een negatief testresultaat is vereist.