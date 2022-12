Op zijn 24ste heeft Job van Uitert al vier keer aan de start gestaan van de 24 Uur van Le Mans en als het aan de Nederlandse coureur ligt, komt daar volgend jaar een vijfde optreden op het beroemde Circuit de la Sarthe bij. Over waarom 2023 een belangrijk jaar wordt voor Van Uitert, werken in het familiebedrijf, wijn drinken met Tom Kristensen en hypercars.

Hij moet er zelf ook een beetje om lachen: “Dat je op je 24ste al kan zeggen dat je vier keer Le Mans hebt gereden, wat voor mij dé mooiste race blijft, is toch wel bijzonder. Ik hoop dat er ook nog heel wat meer bij komen. Dat ik in het begin van mijn carrière al meerdere grote en prestigieuze races heb gereden”, zegt de coureur op wiens CV ook al deelnames aan de 24 Uur van Daytona, de 6 Uur van Spa en Petit Le Mans (op Road America) prijken, “daar ben ik heel blij mee.”

Toen hij begon in de autosport, erkent Van Uitert, had hij namelijk geen idee hoever hij zou komen. Hij trapte zijn loopbaan ook af in een wat onorthodoxe klasse. “In de Mazda MX5 Cup, toen ik vijftien was”, weet ook hij wel dat dit redelijk ongewoon was, al genoot hij ervan. “Het is een heel leuk kampioenschap. Als je op die leeftijd de MX5 Cup doet, voelt het al bijna alsof je Formule 1 rijdt, zo serieus neem je het. Na een halfjaar was er echter niet veel competitie meer”, erkent hij, “dus ging ik verder kijken.”

Doelen en dromen

Van Uitert ging daarna in de Formule 4 aan de slag, feitelijk zijn eerste stap in de éénzitters. Na drie seizoenen besloot hij liever de endurance-kant op te gaan, terwijl hij pas twintig was. “Een vrij makkelijke keuze”, blikt hij daarop terug. “Omdat Le Mans altijd al een doel voor me was, maar ook vooral budgettair.” Binnen de Van Uitert-familie zijn ze namelijk wel bekend met autosportsponsoring en de prijskaartjes die aan het racen hangen. “Mijn oom Gerrit begon ooit met het sponsoren van het Formule Ford-team van Geva Racing. Net zoals mijn vader Arthur daarna jarenlang heeft gedaan – en hij heeft er ook nog voor geracet!” Bij Job van Uitert zelf overheerste het realisme dan ook. De coureur uit Dongen denkt liever in doelen dan in dromen.

“Natuurlijk droom je als jonge coureur, bijvoorbeeld als je Formule 4 doet, van de Formule 1. En zeg nooit nooit hè: kijk naar Nyck de Vries, die het uiteindelijk ook heeft gehaald. Maar ik ben er altijd vrij nuchter in geweest dat ik de budgetten niet had om het te halen. En moet je dan koste wat het kost alles erop zetten? Ik had toen ik in de Mazda Cup begon al nooit verwacht dat ik Formule 4 ging doen.” Vandaar dat de beslissing om een professioneel bestaan als coureur na te jagen, al snel een logische was. “Op hoog niveau voor professionele teams racen, is super mooi.”

(tekst loopt door onder de foto)

Van Uitert in actie voor Panis Racing tijdens de 24 Uur van Le Mans van 2022.

Vollere agenda

Qua werkgevers heeft Van Uitert namelijk niks te klagen. Topteams als G-Drive, Racing Team Nederland, United Autosports en nu Panis Racing hebben hem in hun auto’s gezet. Vooral in de European Le Mans Series die al vijf jaar de belangrijkste pijler van zijn raceprogramma vormt, en waarin hij in 2022 tweede werd. Toch is zijn agenda niet volledig met racen gevuld. “De ELMS houdt zes, zeven races per jaar. Naast racen en trainen houd ik vaak een halve werkweek over.” Die maakt hij vol bij het Van Uitert-familiebedrijf, gespecialiseerd in productieprocessen en transport. “Ik ben ook buiten het racen graag bezig.” Al is een ander ‘bijbaantje’ wel racegerelateerd: hij geeft ook nog les bij RSZ, Rensportschool Zandvoort.

Dat gezegd hebbende, probeert de Brabander zijn schema voor 2023 wat verder vol te plannen. “Met racen in de LMP2, GT’s of een combinatie daarvan.” En niet alleen om meer te racen, ook om aan zijn eigen toekomst te werken. De endurance-racerij zit in de lift met de komst van de hypercars in het WEC, en steeds meer fabrikanten. Als coureur die zichzelf daar nog jaren ziet racen, moet hij daarop inspelen. “En de GT’s zijn vaak de kortste weg naar een fabrikant, want in de LMP2 zijn die niet actief. Veel GT-coureurs hebben wel een ‘fabrieksband’, worden ook van daaruit gekozen voor hypercar-programma’s.”

Mister Le Mans

Het uitstippelen van zijn toekomst hoeft Van Uitert overigens niet alleen te doen. De Le Mans-liefhebber werkt samen met niemand minder dan Mister Le Mans, negenvoudig winnaar Tom Kristensen is namelijk zijn manager. Wie beter om je met een mooie en lange loopbaan in de langeafstandsracerij te helpen? “Ik werk met Tom en zijn zoon Oliver. Tom heeft natuurlijk schitterende successen behaald, maar is heel bescheiden gebleven en heel loyaal. Daar neem ik wel een voorbeeld aan, zo hoop ik ook te zijn.”

“We praten ook over racen, eigenlijk van alles. Wat dat betreft is hij ook een vriend. Je neemt iemand natuurlijk niet als manager als je niet ook een goed glas wijn met elkaar kan drinken of samen lekker kan eten.” Al zijn het nu drukke weken en maanden voor Van Uitert en zijn management. “Want dit is de tijd van het jaar dat de deals worden gedaan. Je weet wat er loopt en ik heb er vertrouwen in, maar je weet het nooit. We blijven er echter hard aan werken weer op Le Mans aan de start te staan, en veel andere mooie races.” Met een lach: “Hopelijk ligt er straks een mooi contract onder de kerstboom.”