Het is zeker geen vanzelfsprekendheid dat de Dutch GP in Zandvoort ook na 2025 op de kalender staat. Dat vertelde Robert van Overdijk, algemeen directeur van CM.com Circuit Zandvoort, tijdens een media-bijeenkomst op het circuit.

“We hebben een contract tot en met 2025 en staan daarmee jaarlijks op de kalender. We weten dat FOM (Formula One Management) toe wilt naar een situatie met minder races in Europa en vanaf 2025 mogelijk gaat werken met een roulatieschema, maar hoe dat er vervolgens uit moet komen te zien, weten we niet”, vertelde Van Overdijk. Hij verwacht dat gesprekken met FOM over de periode na 2025 pas volgend jaar op gang gaan komen.

Van Overdijk reageerde met zijn opmerkingen op recente berichten in de Belgische media, waarin werd gesuggereerd dat de Dutch GP al vanaf komend jaar afgewisseld gaat worden met de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps. “Daar is in ieder geval geen sprake van, maar wat er daarna gebeurt is niet aan ons, maar aan FOM om te bepalen. Het is echter zeker geen vanzelfsprekendheid dat we na 2025 jaarlijks op de kalender blijven staan, al is dat uiteraard wel onze ambitie.”