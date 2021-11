Met gridstraffen voor Max Verstappen en Valtteri Bottas leek Pierre Gasly de perfecte uitgangspositie te hebben voor een podium in Qatar, maar na een moeizame, lange race eindigde hij buiten de punten. ‘Zeer frustrerend’, noemt hij het verloop van de race, waarin hij ‘nooit de snelheid’ had.

Gasly had een uitstekend weekend in Qatar. Hij noteerde de vierde tijd in de kwalificatie, maar stond vandaag plots tweede op de startgrid na gridstraffen voor Verstappen en Bottas. Met de zachte band had hij een voordeel ten opzichte van polesitter Lewis Hamilton, die op de mediums vertrok, maar hij kon daar niet van profiteren. Hij moest zijn tweede plek snel afstaan aan Fernando Alonso en ook Verstappen rekende daarna snel met zijn oud-teamgenoot af. Gasly zakte steeds verder terug en verloor veel tijd. Het team besloot daarop om voor de tweestopper te gaan, maar dat leverde Gasly niet eens een punt op.

“Het was zeer frustrerend”, aldus een balende Gasly bij Sky Sports. “Onze pace was echt schokkend, we hebben niet echt een antwoord. We probeerden achter Fernando te blijven in de eerste paar ronden, maar ik kon hem amper bijhouden. Daarna probeerden we voor een agressieve tweestopper te gaan, maar we hadden gewoon nooit de snelheid. Het was schokkend”, herhaalt de Fransman.

“Ik pushte zo hard als ik kon, maar zelfs met nieuwere banden zat ik te ver van Fernando vandaan terwijl hij op gebruikte banden reed. We hadden een paar wonderen in de afgelopen weekenden en het kan niet elk weekend zo zijn, maar ik snap niet hoe de auto’s zo goed in de top tien konden kwalificeren en allebei zo terugzakten in de race. We toonden geen enkel teken van snelheid, en daar draait het om”, aldus Gasly.

Alpine deed met de derde plek voor Alonso en de vijfde plek voor Esteban Ocon zeer goede zaken voor het kampioenschap. Voor de race stonden Alpine en AlphaTauri nog op gelijke hoogte, maar nu bedraagt het verschil dus 25 punten. “Natuurlijk is het frustrerend om te zien waar de Alpines zijn geëindigd, maar uiteindelijk waren zij gewoon beter. We kunnen dus niets anders dan ze gewoon te feliciteren”, besluit Gasly.